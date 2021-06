Encore 700 patients hospitalisés en raison du Covid-19, dont 274 traités en soins intensifs

Au total, 6.176 nouveaux cas ont été recensés entre le 4 juin et le 10 juin. C'est la Flandre qui en totalisait le plus grand nombre (3.029, 49%) suivie par le Wallonie (2.027, 33%) - dont 16 cas pour la communauté germanophone - et Bruxelles (955, 15%). Pour 165 cas, aucune donnée de résidence n'était disponible.

Au cours de la même période, plus de 40.900 tests en moyenne ont été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 2,7%. Avec 5,3% de tests positifs, le groupe des 10-19 ans semble être la catégorie d'âge comptant le plus grand nombre de nouvelles infections. Au contraire, les 65 ans et plus semblent les plus épargnés, avec 1,3% de nouvelles contaminations. Les seniors ont été les premiers à être vaccinés contre le Covid-19, tandis que les moins de 18 ans ne sont actuellement pas ciblés par la campagne de vaccination.

Par ailleurs, 702 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 274 patients traités en soins intensifs, soit une baisse de 17% au cours des sept derniers jours. Durant cette période, 262 personnes ont en effet quitté les soins intensifs. Cent-soixante-deux patients nécessitaient par ailleurs une assistance respiratoire et 36 une assistance cardiaque (ECMO).

Le nombre moyen d'admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus entre le 7 et le 13 juin est, quant à lui, descendu à 49,3, soit une baisse de 31% par rapport à la période de référence précédente.

Entre le 4 et le 10 juin, 8,6 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du Sars-CoV-2, portant le bilan à 25.088 morts depuis le début de la pandémie en Belgique, vers le 15 mars 2020.

L'incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, atteint 143,6 sur 14 jours. Le taux de reproduction du virus est en baisse constante et se situe désormais à 0,76. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir.

Jusqu'au 12 juin inclus, un total de 8.534.207 doses de vaccin contre le Covid-19 ont été administrées en Belgique. En tout, 5.641.112 personnes, soit 49,08% de la population, ont reçu une première dose de sérum. Parmi elles, 3.081.926 (26,82% de l'ensemble de la population) sont entièrement vaccinées.