La grande fresque peinte par Paul Delvaux au Casino Kurssal d’Ostende a été restaurée

A cause de la crise sanitaire, le bâtiment du casino d'Ostende a été fermé durant une longue période, la ville en a profité pour faire restaurer entièrement et minutieusement cette fresque de 26 mètres de long et 5 mètres de haut, peinte par Paul Delvaux en 1952. On y voit la mer et les figures féminines caractéristiques, dans le style typique de l’artiste surréaliste. La restauration aura coûté un peu moins de 80 000 euros. Après presque 70 ans, l'œuvre avait sérieusement souffert.