Mesures de précaution pour les habitants de Zwijndrecht après la pollution aux PFOS

Les ministres flamands se sont spécifiquement réunis ce lundi sur ce dossier, avec également des représentants de l'OVAM, la société flamande de gestion des déchets.

Ceux-ci devaient répondre aux questions sur ce qui a été fait par le passé et sur la manière dont les informations ont circulé. Qui savait quoi, et qu'a-t-il été fait?

L'OVAM aurait fait une présentation, ce lundi, mais ne souhaite pas en dire davantage. Cela a en tout cas permis d'éclaircir certaines zones d'ombre, indique le cabinet Jambon. La société de gestion des déchets apportera dans les prochains jours des réponses aux questions qui restent ouvertes.

Ce dossier est source de tensions au sein du gouvernement flamand. Celui-ci annonce lundi des "mesures de précaution" dans l'attente de résultats d'analyse additionnels. On recommande de ne pas consommer les oeufs et volailles de sa propre production ni l'eau locale, dans les environs immédiats (1,5 km) du site 3M. Enfants (moins de 12 ans) et femmes enceintes ou allaitantes devraient même éviter les légumes cultivés à la maison, communique l'Agentschap Zorg en Gezondheid. Dans un rayon un peu plus large (5 km), il est aussi recommandé de ne pas manger les oeufs de ses propres poules, et, jusqu'à 10 km, on demande d'en limiter la consommation à maximum un par semaine.

Le gouvernement flamand va envoyer un courrier aux autorités locales pour les guider dans la gestion d'éventuels "anciens sites de production de PFOS et/ou terrains d'exercice des pompiers", la substance étant aussi présente dans des mousses d'extinction d'incendie, indique le cabinet Jambon.

Le ministre flamand de la Santé Wouter Beke (CD&V) va discuter lundi soir avec les bourgmestres de Zwijndrecht, Anvers, Beveren et Kruibeke, indique-t-il.

Les mesures annoncées lundi sont une précaution pour limiter l'exposition des habitants à la pollution, a commenté Wouter Beke. On ne sait pas combien de temps elles resteront en vigueur. "Elles seront limitées ou renforcées en temps, espace et contenu en fonction des données et connaissances qui se feront disponibles", indique-t-il.

On attend par exemple les résultats de l'enquête auprès de la population, dont on en sait désormais un peu plus: les habitants d'au moins 12 ans, des 3 km autour du site incriminé, pourront se porter volontaires pour un prélèvement sanguin. Le but est de commencer ces prélèvements au plus tard à la mi-juillet. Les résultats seront analysés avec des toxicologues.