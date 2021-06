Un garde forestier parvient à photographier la louve Noëlla avec ses quatre louveteaux

L'Institut de recherche sur la nature et la forêt (INBO) avait déjà pu réaliser des images des louveteaux avec des caméras outdoor à la fin du mois de mai. Mais seulement 2 louveteaux avaient pu être aperçus. Mais le garde forestier Ernesto Zvar a eu plus de chance samedi, lorsqu’il a aperçu la louve et il a compté 4 louveteaux. "Au moment où j'ai vu le loup, j'ai aussi vu du mouvement dans les hautes herbes et j'ai pu compter 4 louveteaux, mais il se pourrait qu'il y en ait plus.