Deux tiers des Belges victimes de violences sexuelles au cours de leur vie

L'étude "UN-MENAMAIS" (Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium) a été menée par un consortium interdisciplinaire composé d'universitaire, d'experts internationaux et de partenaires entre 2017 et 2021. L'objectif était de préciser, pour la première fois à une si grande échelle, l'importance et l'impact des violences sexuelles en Belgique, mais aussi de détailler cette problématique au sein de strates particulières de la population: personnes âgées de plus de 70 ans, membres de la communauté LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer, intersexes et asexuels) et demandeurs de protection internationale.

Pour les personnes entre 16 et 69 ans, 64% (81% femmes et 48% hommes) ont subi des violences sexuelles au cours de leur vie. 5% des hommes et 16% des femmes ayant indiqué avoir été violés.

En ce qui concerne les personnes LGBTQIA+, près de 80% disent avoir été exposées à au moins une forme de violence sexuelle (viol, abus sexuel, harcèlement, etc.). Pour les demandeurs de protection internationale (DPI) résidant en Belgique, le taux de violence sexuelle s'élève à plus de 84%, dont 61% ont eu lieu au cours des 12 derniers mois, durant une période où ils étaient déjà présents en Europe ou en Belgique au moment des faits.