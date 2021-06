La VRT inclura bientôt les vélos dans ses bulletins de circulation routière

D’ici 2025 au plus tard, la part du vélo dans les déplacements fonctionnels devrait passer à 20% en Flandre, pour environ 16% à l’heure actuelle. C'est l'un des objectifs du partenariat le "Grand braquet", lancé en avril dernier par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics Lydia Peeters (photo ci-dessous), les provinces et les villes et communes du nord du pays.

Une politique du vélo 2.0. en quelque sorte, basée sur une série d’accords entre diverses instances publiques, les entreprises, les associations, les écoles, notamment. Afin de donner un coup d’accélérateur à l’utilisation du vélo.

Les bulletins de circulation routière de la VRT préciseront donc dès septembre plus particulièrement les obstacles, les pistes cyclables fermées ainsi que les accidents de vélo.

Grâce à une plateforme locale, les cyclistes et les autorités pourront ajouter et modifier les annonces.