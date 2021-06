Le président Biden au sommet UE-USA : "L’Europe est notre partenaire naturel"

Quelques petites heures plus tard, avant 15h, c'est Ursula von der Leyen (vidéo) et Charles Michel, sans le président américain, qui se sont adressés à la presse européenne, tandis que le commissaire au Commerce Valdis Dombrovskis et la représentante américaine au Commerce Katherine Tai tenaient eux aussi un point presse, sur l'accord UE-USA qui suspend pour 5 ans les droits de douane additionnels imposés de part et d'autre dans le conflit sur les aides publiques aux avionneurs Boeing et Airbus.

C'est en effet la grande nouvelle annoncée en marge du sommet: les surtaxes, sur des échanges atteignant 11,5 milliards de dollars, restent suspendues, et les deux parties se sont entendues sur un "cadre coopératif pour les gros aéronefs civils", mettant un terme au plus vieux conflit ouvert à l'OMC (près de 17 ans). Les intentions de l'UE et des Etats-Unis sont désormais d'assurer la transparence des subventions de recherche et développement de part et d'autre, d'éviter tout avantage financier qui nuirait aux producteurs de l'autre partie, et même de collaborer contre les pratiques contraires aux règles du marché qui seraient constatées ailleurs, si elles menacent l'industrie aéronautique européenne ou américaine.

Ces intentions doivent désormais être opérationnalisées, entre autres via un groupe de travail spécifique qui rassemblera les représentants respectifs en charge du commerce. "Le commerce et les investissements bilatéraux entre Union Européenne et Etats-Unis sont sans égal", a pointé la présidente de la Commission après la rencontre avec Joe Biden. "Pour préserver cela, nous devons nous devons adapter à un environnement global de plus en plus compétitif et diversifié. Nous avons donc décidé d'établir un Conseil UE-US du commerce et des technologies", a expliqué von der Leyen à la presse. Celui-ci permettra notamment d'aborder certaines questions urgentes comme "celle des semi-conducteurs", un domaine dominé par l'Asie et dans lequel l'Europe veut se renforcer.