Le roi Philippe a reçu le président Joe Biden au Palais royal de Bruxelles

Le 46e président des Etats-Unis, Joe Biden, en visite de deux jours en Belgique, a été reçu ce mardi matin par le roi Philippe au Palais royal. La rencontre rassemblait également le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre des Affaires Etrangères Sophie Wilmès et le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken. Le président américain devait ensuite se rendre dans le quartier européen, pour le sommet UE/Etats-Unis, et s’entretenir avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel. Joe Biden poursuivra ensuite sa tournée européenne à Genève, en Suisse, où il rencontrera mercredi le président russe Vladimir Poutine.