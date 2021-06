Covid-19 : Plus de décès que de naissances en 2020

En 2020, la population belge a augmenté de 28.597 habitants, soit 0,25% (contre quelque 0,5% les années précédentes).

"La croissance de la population est la conséquence du solde migratoire international positif (+ 41.756, plus d'immigrations que d'émigrations en 2020)", explique Statbel. "Cela a compensé le solde naturel négatif (-13.111, plus de décès que de naissances), d'une part, et entraîné une légère hausse de la population, d'autre part."

Depuis 2015, le solde naturel était négatif en Wallonie, mais c'est désormais aussi le cas en Flandre, pour la première fois depuis longtemps. En revanche, la Région de Bruxelles-Capitale est la seule région où plus de naissances ont été enregistrées que de décès.

En 2019, le solde naturel était encore de +8.358 à l'échelle belge. "Le solde naturel est en baisse depuis plusieurs années, mais la chute en 2020 est très forte", analyse Statbel. "Cela est dû en grande partie à la pandémie de COVID-19, qui a provoqué une hausse du nombre de décès: 126.850 personnes sont décédées en Belgique en 2020, soit une augmentation de 16,6% par rapport à 2019, où 108.745 décès avaient été dénombrés."