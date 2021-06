Le certificat Covid européen disponible en Belgique dès ce mercredi

En fait, il existe trois types de certificats différents : un certificat de vaccination, un certificat de test ou un certificat de guérison. Vous pouvez avoir plus d'un certificat, car vous recevrez un certificat distinct pour chaque test et chaque vaccination (la première et la deuxième dose).

Les enfants de moins de 6 ans n'ont pas besoin de certificat pour voyager mais bien les enfants et les jeunes âgés de 6 à 18 ans. Chaque État membre de l'UE peut avoir des exigences différentes pour les jeunes voyageurs. Consultez le site web ReOpen EU avant de partir. Les réglementations peuvent varier d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre.