Le corps d’une dame âgée repêché dans le canal Dessel-Schoten

Vers 19h30 mardi soir, les services d'urgence ont été informés qu'un corps sans vie avait été repéré dans le canal Dessel-Schoten à Schoten. Le corps se trouvait à hauteur d’une écluse du canal. La police et les pompiers se sont rendus sur place. Le chemin de halage a été fermé par la police.

La cause du décès n'a pas encore pu être déterminée. Le parquet a ouvert une enquête et une autopsie va être pratiquée.