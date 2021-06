Le mobilier du Palace Hôtel de Bruxelles, où ont dormi Grace Kelly et Brigitte Bardot vendu aux enchères

L'hôtel a été construit entre 1908 et 1909 dans un style Art nouveau. La façade conçue par l'architecte Adhémar Lener et son assistant Antoine Pompe avait été à l'époque jugée "trop moderne". Plus tard, Pompe est devenu l'un des architectes belges les plus importants du 20ème siècle. Pompe et Lener ont réalisé un hôtel ultramoderne avec un toit-terrasse, deux ascenseurs électriques et une gigantesque cave à vin.

L'intérieur a été conçu par le célèbre architecte de l'époque, Alban Chambon, qui a également conçu l'hôtel Métropole.



Un bureau à cylindre, une table basse, quatre bibliothèques et une commode de style Louis XVI, entre autres, sont mis en vente entre 3.000 et 5.000 euros. Ils comptaient autrefois parmi le mobilier de cet hôtel construit en 1910 sur la Place Rogier à côté de l’ancienne gare du Nord.



En outre, plus de 50 pièces de mobilier vintage de la marque allemande Bretz datant du début du siècle (fauteuils design, canapés, chaises longues et un grand fauteuil "Klimt") font partie de cette vente aux enchères.

L'hôtel est en cours de restauration et de rénovation et rouvrira ses portes en septembre sous le nom de DoubleTree by Hilton.