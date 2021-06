Mise en garde de Pékin : Sophie Wilmès défend l'indépendance du Parlement belge

La ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès (MR) a défendu mercredi l'indépendance et les libertés de réflexion et d'expression du Parlement belge, face à la mise en garde par Pékin d'une possible dégradation des relations bilatérales entre les deux pays. Quant au député Samuel Cogolati (Ecolo-Groen), il n'entend pas faiblir face aux injonctions de Pékin.