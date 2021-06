Euro 2020 : la Belgique qualifiée pour les huitièmes grâce à deux actions décisives de Kevin De Bruyne

C'est avec Jason Denayer à la place de Dedryck Boyata, pourtant auteur d'un match abouti contre la Russie, que le match a débuté. Peut-être galvanisés par le malheur de leur maître à jouer, les Danois ont débuté pied au plancher. Il leur a d'ailleurs fallu moins de 120 secondes pour prendre les devants. Profitant d'une mauvaise relance dans l'axe de Denayer, dans les pieds de Pierre-Emile Hojbjerg, Yussuf Poulsen a vu son tir croisé terminer sa course dans les filets de Thibaut Courtois (1-0, 2e).

Survolté, le public de Parken a vu ses protégés faire le siège de la surface belge. Imprécise et fébrile, l'équipe belge a concédé de nouvelles occasions signées Joakim Maehle (5e) et Daniel Wass (6e). À la 10e minute, le stade et les joueurs ont arrêté le jeu pendant 60 secondes pour rendre hommage à Eriksen.

Avec le Barcelonais Martin Braithwaite très remuant, le Danemark a continué à faire mal à la Belgique, en procédant notamment dans le dos de la défense. À la 30e minute, les Danois ont déjà tiré 7 fois au but, contre une seule tentative belge, inoffensive.

Profitant de l'apathie belge, Mikkel Damsgaard s'est faufilé dans l'arrière-garde belge pour s'ouvrir une fenêtre de tir mais sa tentative n'a pas trouvé le cadre (35e). Simon Kjaer, acteur majeur de la réanimation rapide d'Eriksen samedi dernier, a parfaitement muselé un Romelu Lukaku totalement privé de ballons.