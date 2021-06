La mère de Nathalie Geijsbregts reçoit une invitation de vaccin pour sa fille, disparue il y a 30 ans

"Il n'arrive plus très souvent que nous recevions des lettres du gouvernement au nom de Nathalie. Certaines autorités, comme la commune, ont déjà mis une note avec son nom pour éviter des situations embarrassantes comme celle-ci", indique encore Eric Geijsbregts.

Cette situation ne le dérange cependant pas plus que ça : "Cela ne va pas me maintenir éveillé. Cette lettre provient probablement d'un autre ordinateur des autorités. Il est possible que de nombreuses autres personnes disparues aient reçu une invitation."