Signes convictionnels : la Stib n'ira pas en appel du jugement la condamnant pour discrimination

Lors d'un vote étriqué, le comité de gestion de la Stib avait décidé au début du mois de mai dernier de ne pas faire appel de cette décision du tribunal du travail. Le commissaire Open VLD du gouvernement bruxellois avait jugé que cette décision pouvait être préjudiciable aux intérêts de la Région et renvoyé le dossier à l'exécutif bruxellois qui disposait d'une vingtaine de jours pour prendre position.

"Ces dernières semaines, la Stib, premier employeur de la Région bruxelloise et très avancée sur les questions de diversité, s'est vue concernée, comme d'autres administrations et entreprises publiques, par la question récurrente de la neutralité des agents dans les services publics. Le gouvernement bruxellois saisi d'un recours lié à un contentieux judiciaire, a décidé de saisir cette occasion pour tracer les voies d'un apaisement s'appuyant sur des principes clairs et cohérents", a déclaré le ministre-président bruxellois, au nom de l'ensemble du gouvernement régional, à l'issue de la réunion de jeudi.

Selon les termes de cette déclaration commune, l'exécutif régional entend saisir l'occasion de ce jugement pour "tracer les voies d'un apaisement s'appuyant sur des principes clairs et cohérents". Rappelant 'l'importance du principe de neutralité et d'impartialité des agents inhérent au fonctionnement et à l'organisation des services publics en général", il estime, a indiqué Rudi Vervoort (PS), qu'"il appartiendra au management de l'entreprise publique, dans le respect de la concertation sociale, de proposer une modification du règlement de travail qui permettra de fixer ces principes, en tenant compte de ses réalités fonctionnelles".