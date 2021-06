Un "hôtel pour plantes" ouvre à Gand pour entretenir les plantes des étudiants partis en vacances cet été

"La bibliothèque de la Faculté des Lettres et de Philosophie est exceptionnellement grande, et est d'ailleurs l'une des plus belles de Flandre", souligne fièrement Buschmann. "Notre surface au sol est d'environ 8 000 mètres carrés. Ainsi, toutes les plantes peuvent bénéficier de l'espace dont elles ont besoin. Une distance d'un mètre et demi fera également l'affaire pour les plantes."

On notera que l'initiative s'adresse uniquement aux étudiants de l'Université de Gand. Chaque plante sera dotée d’une immatriculation afin que son propriétaire soit connu. Une trentaine d'employés de la bibliothèque travailleront en rotation pendant les mois d'été pour s'en occuper.