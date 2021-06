La 2e phase du "plan d'été" débute le 27 juin : la bulle dans l’horeca et à domicile passe à 8 personnes

La deuxième phase du "plan d'été" en vue d'un déconfinement après des mois de mesures restrictives pour lutter contre la pandémie de coronavirus - qui a fait plus de 25.117 morts en Belgique depuis début 2020 - entrera en vigueur le 27 juin prochain. C’est ce qu’a annoncé ce vendredi soir le Premier ministre Alexander De Croo à l'issue d'un Comité de concertation (Codeco). Les assouplissements concernent la levée de l’interdiction de rassemblement après minuit, l’heure d’ouverture des cafés et restaurants repoussée jusqu’à 1h, et l’extension de la bulle dans l’horeca et à la maison à 8 personnes.