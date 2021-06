900.000 doses du vaccin AstraZeneca attendues prochainement : "Une très grosse bouffée d'oxygène"

La taskforce vaccination constate un engouement en matière de vaccins qui a gagné la tranche des quadra- et quinquagénaires, où l'on a dépassé le seuil "très attendu" des 80% de vaccinés avec au moins une dose. "Les tranches plus jeunes adhèrent très largement au message", a relevé Sabine Stordeur. Chez les 35-44 ans, le taux grimpe aussi quotidiennement et il devrait en aller rapidement de même pour les 18 ans et plus, maintenant que toutes les Régions et Communautés ont ouvert la vaccination à cette tranche d'âge.

Face à tous ces éléments positifs, la taskforce appelle toutefois à "ne pas relâcher les efforts", en cette veille de longs congés. Beaucoup de Belges ont planifié leurs vacances à l'étranger et il y aura énormément d'échanges de population dans les prochaines semaines. Elle se dit extrêmement attentive à l'augmentation de la proportion de personnes contaminées avec le variant indien, plus agressif et plus contagieux, qui tend à croître progressivement et à chasser le variant britannique. "Une vaccination à deux doses est indispensable pour offrir la protection optimale lorsque le schéma vaccinal exige deux doses", a insisté Sabine Stordeur.