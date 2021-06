Du gazon des terrains, aux caméras pour filmer les matchs, de nombreuses entreprises belges présentes à l’Euro

L'infrastructure est aussi un peu belge. La société PitchTecConcept, de Lede( Flandre orientale) est intervenue dans l’installation d’un nouveau gazon hybride dans le stade de Wembley à Londres, où se jouera la finale de l’Euro 2020. Le terrain en gazon hybride - y compris le système de chauffage - est un tour de force technologique. L'entreprise a également fourni le gazon du stade de Budapest et, en collaboration avec GrassMax de Zele (Flandre orientale), a reconstruit le terrain des camps d'entraînement des Diables rouges à Tubize. La société Raw Stadia de Hasselt (Limbourg) participe à l'entretien des terrains des stades de Budapest et d'Amsterdam.

"Nous disposons de la technologie et de la connaissance du gazon, ce qui est le facteur décisif pour rester avec les entreprises belges lorsqu'il s'agit de technologie de terrain", a déclaré Yves De Cocker de PitchTecConcept dans le journal de 13 h sur la Eén (VRT).

Une autre entreprise belge joue également un rôle important pour l’encadrement et la sécurité des matchs. La société Pitagone d'Anderlecht s'occupe de la sécurité autour des stades de Londres et de Munich pendant pas moins de 12 matches, dont la demi-finale et la finale.

D'autres entreprises telles que Videohouse (Vilvoorde), EVS (Liège), WNM (Liège), PRG (Haacht), Signify (Bruxelles), Schréder (Liège), Barco (Courtrai) et Atkore Vergokan (Audenarde) se chargent - entre autres - de la sonorisation, de l'éclairage et de la gestion des écrans dans plusieurs stades ou fan zones à l’étranger.

Enfin, n'oublions pas : le spray temporaire que les arbitres utilisent pour tracer une ligne au sol, est également fourni par une entreprise lelge : Expo-Line de Tessenderlo (Limbourg).