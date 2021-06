Plus de PFOS dans l’eau du robinet d'Anvers et de Flandre occidentale que dans le reste de la Flandre

Les deux agences soulignent qu'il s'agit d'échantillons très limités (elles parlent d'une "campagne de mesure exploratoire"). Elles ont prélevé un seul échantillon d'eau et l'ont analysé pour y détecter 14 substances du groupe des PFAS, les "produits chimiques éternels", qui comprennent également le célèbre PFOS. La mesure ne comprend pas toutes les substances PFAS que l'Europe veut faire contrôler à partir de 2020 : il y en a 20 au total. Ce n'est pas illogique : en 2018, il n'avait pas encore été déterminé exactement quels produits chimiques PFAS l'Europe voulait faire mesurer. Les projets de textes mentionnent 14 substances. Les chercheurs flamands se sont donc intéressés à ces 14 substances, mais ils ont inclus le PFOS et le PFOA, deux des composés les plus controversés du groupe des PFAS.

Dans l'ensemble, les résultats ne sont pas mauvais. L'Agence pour les soins et la santé et la VMM ont examiné la qualité de l'eau provenant du robinet chez 57 clients. Sur cette base, elles ont procédé à une extrapolation prudente aux zones des différents gestionnaires de l'eau potable en Flandre. Le Waterlinkgroup, qui dessert Anvers, Zwijndrecht et un certain nombre de communes au sud-est d'Anvers, est le moins bon (38 ng/l), suivi de près par le Watergroup West-Flanders2 (37 ng/l), qui dessert la zone autour de Kuurne, Waregem, Wielsbeke et Lendelede. Mais les résultats n'étaient pas trop mauvais. Les concentrations de PFAS ne s'approchent nulle part de la norme européenne. Par exemple, le PFOS et le PFOA n'ont jamais dépassé 5 nanogrammes par litre.