Confirmation du parquet : Le corps retrouvé est bien celui de Jürgen Conings

Durant une randonnée en VTT, ce dimanche matin à un endroit assez isolé du public, le bourgmestre de Maaseik Johan Tollenaere (Open VLD) a remarqué une forte odeur de cadavre en décomposition et a transmis les coordonnées à la police.

"J'ai immédiatement pensé à Jürgen Conings, je ne suis pas allé voir le corps moi-même mais j'ai prévenu la police et je leur ai transmis les coordonnées de l'endroit. Ils ont trouvé le corps à quelque mètres de là".

Selon Johan Tollenaere, il est "très bizarre en tant que bourgmestre d'une commune de la région, dans les bois où les gens ont cherché pendant des semaines" de découvrir Conings. "Avec un mort, il ne faut jamais être positif bien sûr, mais c'est plutôt un soulagement car cela a eu un impact énorme sur les forces de sécurité et notre région. Certains habitants allochtones ne se sentaient pas en sécurité. Et une protection avait été établie devant les mosquées.

Comment est-il possible que la police et l'armée, qui ont effectué des recherches pendant des semaines autour du parc national de la Haute Campine, n'aient pas fait la découverte elles-mêmes ? "Cela devra être analysé plus tard", a déclaré Johan Tollenaere. "La zone où se trouve le cadavre est très vallonnée, c'est un endroit où ne viennent vraiment que les vététistes".

Jürgen Conings avait quitté sa caserne, il y a plus d'un mois en emportant des armes lourdes. Quatre lance-roquettes antichar et des munitions avaient été découvertes dans sa voiture abandonnée en lisière du parc national de Haute Campine. Un peu plus tard un sac à dos contenant des munitions avait également été retrouvé non loin de là.

Le militaire âgé de 46 ans était connu pour ses sympathies avec les milieux d'extrême-droite et avait plusieurs missions à l'étranger à son actif. Avant de prendre la fuite, il avait rédigé des lettres d'adieu. Le fugitif avait menacé de s'en prendre aux structures de l'État, à une mosquée et à plusieurs personnalités, dont le célèbre virologue Marc Van Ranst.