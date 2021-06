Thorgan Hazard ne fait pas le voyage en Russie pour le match contre la Finlande

Thorgan Hazard ne s'était pas entraîné avec le groupe samedi. La veille, le sélectionneur Roberto Martinez avait indiqué qu'il avait "reçu un petit coup sur le genou", mais qu'il ne s'agissait de "rien d'inquiétant".

Après leur victoire 1-2 sur le Danemark, avec un but justement de Thorgan Hazard, les Diables Rouges sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Le match contre la Finlande servira à déterminer à quelle position ils terminent la phase de groupes. Actuellement, les troupes de Roberto Martinez trônent en tête du groupe B avec 6 points, trois de plus que la Finlande et la Russie. Le Danemark ferme la marche avec 0 point.

Roberto Martinez doit se passer également Timothy Castagne, victime de six fractures du visage lors de la victoire contre la Russie (3-0) il y a une semaine.

Hormis Castagne et Thorgan Hazard, les vingt-quatre autres Diables Rouges étaient bien présents à l'entraînement dimanche matin à Tubize, quelques heures avant le départ pour Saint-Pétersbourg. Les Diables Rouges s'envoleront de Charleroi à 13h30.

Vendredi, Martinez avait déjà annoncé qu'Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Thomas Vermaelen débuteront la rencontre de lundi (21h00).