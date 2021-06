Une tornade cause d'énormes dégâts à Beauraing la nuit dernière

Des pluies torrentielles sont tombées samedi soir et dimanche matin dans la zone située à l'est de la Wallonie picarde. Les pompiers sont intervenus à une quarantaine de reprises. On ne déplore aucun blessé, indique le dispatching de la zone Wapi.

Des orages, suivis de pluies torrentielles, ont éclaté samedi soir, peu après 21h00. Ce sont les diverses localités des entités de Péruwelz, Leuze-en-Hainaut et de Lessines qui ont été touchées. Ces villes sont sur une même ligne, à l'est de la Wallonie picarde (Hainaut occidental).

De nombreuses équipes des services de la zone de secours du même nom sont intervenues pour le nettoyage de coulées de boue sur la voie publique, des arbres et feuillus entravant les routes et des vidanges de caves. Aucun accident n'est à déplorer. Les dernières interventions se sont terminées vers 04h00.

Les violents orages ont aussi provoqué des inondations à Wetteren, Oosterzele et Sint-Lievens-Houtem dans la province de Flandre orientale. Ici et là, des rues ont été inondées, ainsi que des caves et des garages, mais ce sont les pompiers qui ont eu le plus de travail pour dégager la chaussée, inondée de boue.

La zone de secours des Ardennes flamandes a notamment reçu 115 appels, tandis que des pluies torrentielles se sont abattues à Wetteren, en même temps que l'orage, inondant plusieurs rues. Les pompiers de la région ont reçu des appels pour des caves et garages inondés mais l'essentiel de leur travail s'est concentré sur le nettoyage des routes et de la boue qui s'y est accumulée. Dans le sud de la province, les pompiers ont également été mobilisés pour les mêmes raisons, mais aussi pour des plaques d'égout mal fixées.