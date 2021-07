La VRT présente son nouveau siège : une construction de 65.000 m² avec cinq jardins intérieurs

Le contrat a été attribué à une équipe de construction. Outre les bureaux d'architecture OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers Architects et Bureau Bas Smets, l'équipe est également composée des bureaux d'ingénierie Tractebel et CES, du fabricant de studios de télévision et de radio Ideal Acoustics, des entreprises de construction Willemen Construct et Jan De Nul Group et du groupe de technologie de construction EEG. En impliquant les entrepreneurs dans la conception dès le début, la VRT veut éviter ce qui a mal tourné la dernière fois.

En novembre 2019, le média public flamand avait en effet cessé de travailler avec l'association temporaire d'architectes et d'ingénieurs (Robbrecht & Daem + DIERENDONCKBLANCKE architects + Arup UK + VK group) lorsqu'il était devenu évident que le projet ne pourrait pas être réalisé dans les limites du budget. Le nouveau projet doit être réalisé dans le cadre du budget de 133,5 millions d'euros.

Le dossier est en préparation pour la demande de permis de construire. Dès que celui-ci sera attribué, la date exacte du début des travaux sera déterminée. L'objectif est d'emménager à partir de l'été 2026.

(Lire la suite plus bas)