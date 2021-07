Le parquet confirme : Jürgen Conings s’est tué avec une arme à feu, il y a une à quatre semaines

"La date du décès remonterait à un délai compris entre une et quatre semaines. Des analyses plus approfondies doivent encore la préciser. Aujourd'hui, des recherches ont encore été menées dans les bois dans le but de retrouver tout ce que le disparu aurait pu laisser derrière lui. Toutes les armes et les très nombreuses munitions ont été retrouvées".

Le corps de Jürgen Conings a été découvert dimanche près du bois de Dilser à Dilsen-Stokkem. Il "se trouvait dans un secteur du bois particulièrement touffu et difficile d'accès. Il était porteur de plusieurs armes à feu chargées, de munitions, d'un couteau, d'une hache et d'une machette".