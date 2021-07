Le premier "onument" de Flandre a été inauguré à Courtrai en mémoire des victimes de la pandémie

Un premier "onument" a été officiellement inauguré dimanche au cimetière Hoog Kortrijk, à Courtrai. Le monument de forme circulaire, composé d'éléments en béton poli, a été conçu comme un lieu de souvenir pour commémorer les victimes de la pandémie. Le terme de "onument" a été délibérément choisi par le psychiatre Uus Knops. Il évoque un univers plus aéré, plus ouvert, moins massif que les monuments et donc plus accessible au grand public.