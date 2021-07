Pourquoi Jürgen Conings n’a-t-il pas été retrouvé plus tôt, malgré cinq semaines d'intenses recherches ?

Une impressionnante chasse à l'homme avait été lancée, il y a plus d’un mois, pour retrouver le soldat fugitif Jürgen Conings. Rapidement, l'enquête s’est orientée vers le Dilserbos à Dilsem-Stokkem, où sa voiture a notamment été retrouvée. De vastes zones de forêt ont été fouillées mètre par mètre par des militaires et des policiers. Les recherches n’ont toutefois pas livré de grands résultats.

Ce n'est qu'après trois semaines qu'un sac à dos contenant des munitions a été découvert, non loin de l'endroit où se trouvait sa voiture. Et puis brusquement, plus d'un mois après la disparition de Jürgen Conings, son corps est retrouvé dans le Dilserbos.