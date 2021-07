Du matériel plus performant et davantage d'effectifs, voilà à quoi devrait ressembler la Défense en 2030

Selon ce comité d'experts, l’armée belge devrait augmenter ses effectif, être mieux équipées et surtout plus lourdement armée avec des capacités de haute technologie pour pouvoir faire face à de nouvelles menaces. On ignore si des budgets existent pour financer de tels investissements.

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) avait demandé à un comité de dix experts d'évaluer les menaces qui pèsent sur notre pays, et par extension sur l'Europe. Pour ces experts, la situation est plutôt sombre : la Russie ose à nouveau montrer les dents, la situation au Moyen-Orient où les États-Unis se sont retirés ne s’arrange pas, la Chine menace nos ports d'approvisionnement, la cybercriminalité, enfin les changements climatiques menacent d'embraser l'Afrique. Conclusion : il faut à la Belgique une armée high-tech, mieux équipées, avec davantage de militaires.