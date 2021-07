La Belgique s’impose face à la Finlande 0-2 et assure sa première place du groupe

C'est avec 29 degrés et huit changements au sein de l'équipe belge par rapport au duel contre le Danemark que le match a débuté. Martinez a notamment lancé Jérémy Doku et Leandro Trossard, qui ont fait leurs débuts dans un grand tournoi. En défense, le trio central était composé pour la première fois de, gauche à droite, Thomas Vermaelen, Dedryck Boyata et Jason Denayer.

Mais les regards étaient surtout braqués sur Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Axel Witsel, titulaires pour la première fois après différents pépins physiques. C'est entre autres grâce aux qualités techniques des trois précités que la Belgique a monopolisé le cuir dans les premières minutes.

Les troupes de Martinez ont progressivement mis le nez à la fenêtre. Romelu Lukaku n'a pas pu exploiter une perte de balle (21e), De Bruyne a mis le feu à la défense d'un rapide slalom et Witsel a tenté sa chance de loin (23e), en vain. Après avoir cadré le premier tir du match, le Liégeois a vu sa frappe à l'entrée du grand rectangle, après une remise de Lukaku, filer loin du but de Lukas Hradecky (32e). Dans la foulée, Trossard a lui aussi tenté sa chance d'une frappe en pivot (33e) et Doku a été contré par Arajuuri (34e).

Après une pause boisson nécessaire vu les conditions, Lukaku a prolongé un centre de De Bruyne mais sa tête a trouvé les bras du gardien du Bayer Leverkusen (37e). Après avoir alerté Lukaku à la suite d'une accélération, Doku a une nouvelle fois fait parler sa vitesse. Lancé sur le flanc gauche, il est entré dans le jeu avant de voir sa frappe croisée brillamment repoussée (43e). Le premier acte s'est terminé sur une action litigieuse, Eden Hazard tombant dans le rectangle après un contact.