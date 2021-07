La lumière est au bout du tunnel dans le métro bruxellois

Pour célébrer le déconfinement et le retour à la vie normale, la STIB a mis en place un jeu de lumière noir-jaune-rouge dans le tunnel entre les stations Arts-Loi et Parc. On connaît tous l'expression, "la lumière est au bout du tunnel". Et c'est exactement ce qu’a fait la société des transports intercommunaux de bruxelles, avec ce spectacle de lumière. Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne "Get Back", qui encourage les habitants de Bruxelles à redonner vie à la ville.