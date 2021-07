Le ministre le Justice demande à l'Allemagne de retirer d'un site internet les images du cadavre de Jürgen Conings

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) a réagi lundi avec horreur à la prise et à la diffusion par le site internet d’un journal allemand d'images du corps de Jürgen Conings, et a appelé les médias belges à ne pas les diffuser. Ces photos proviendraient du chasseur qui a découvert le corps. "La justice consulte actuellement l'Allemagne pour tenter de faire retirer ces photos du site internet", a déclaré Vincent Van Quickenborne. "Et je veux que notre droit pénal soit modifié au plus vite pour que l’atteinte à l'intégrité d'un cadavre soit également punissable".