Jusqu'à 110 fois trop de PFOS dans les cours d'eau flamands : "Il est évident que nous devons nous inquiéter"

Les échantillons ont été prélevés dans les eaux de surface de nos rivières, canaux et fossés (eau salée et eau douce). Les chiffres les plus élevés ont été observés dans l'Escaut à Anvers, avec des niveaux jusqu'à 110 fois supérieurs à la limite.

Au total, les niveaux ont été dépassés dans 105 des 109 échantillons d'eau et dans les trois quarts des échantillons prélevés sur des poissons. Dans un cas, dans le Melsterbeek à Herk-de-Stad, les niveaux de PFOS dans les poissons locaux étaient 11 fois supérieurs à la limite maximale.