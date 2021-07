La Commission européenne valide le plan de relance belge: 5,9 milliards d'euros de subventions à la clé

Au niveau social, 52% des investissements du plan belge sont susceptibles d'avoir un impact positif sur l'égalité des genres, tandis que 27% des investissements se concentrent sur la dimension sociale. "Le focus sur l'amélioration des compétences numériques et l'accès au marché du travail pour les groupes vulnérables devrait avoir un impact positif sur l'emploi et contribuer à la mise en oeuvre du pilier européen des droits sociaux", note la Commission.

Les défis économiques et sociaux que la Commission a pointés du doigt ces deux dernières années pour la Belgique sont largement pris en compte, considère l'exécutif européen, notamment à travers des mesures de contrôle des dépenses publiques, la soutenabilité budgétaire et sociale des pensions, etc. Bref, "le plan représente une réponse globale, adéquate et équilibrée à la situation économique et sociale de la Belgique".

Autre particularité du plan belge: grâce à la grande ouverture de son économie, le pays bénéficiera fortement des retombées du paquet de relance Next Generation EU (NGEU, 750 milliards d'euros) provenant des autres pays de l'UE. Car en captant une part de la production économique des États membres qui reçoivent plus de subventions, l'économie belge croît plus que ne le laisserait supposer sa seule part de subventions. Ainsi, si l'impact direct de NGEU devrait atteindre les 0,4% du PIB belge en 2025 et 2026, les retombées extérieures font grimper cet impact à 0,9% et ce, sans inclure l'impact des réformes structurelles, selon la Commission.