Le train mythique de l’Orient-Express de passage en Belgique (avec quelques heures de retard)

L'Orient Express, le train le plus luxueux du monde, traverse notre pays cette semaine. Les amateurs de trains ont la possibilité d’admirer les wagons bleus qui passent mardi et jeudi entre Bruxelles et Essen. "Ce sont toujours les mêmes wagons, même s'ils ont bien sûr été adaptés aux conditions techniques d'aujourd'hui", explique Walter Smolders, expert en trains. Un voyage de deux jours de Bruxelles à Venise revient à 2.650 euros par personne. Et malgré ce prix élevé, il ne reste plus aucune place.