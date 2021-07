La Belgique affrontera le Portugal en huitième de finale de l’Euro

Le bilan entre les deux équipes est de 5 victoires pour les Belges, 6 pour les Portugais et 7 partages. Les deux formations se sont affrontées à six reprises en qualifications pour un Euro, deux fois en route vers le Mondial 1990.

Après le dernier succès noir-jaune-rouge, une victoire 3-0 en septembre 1989, les deux sélections se sont retrouvées à cinq reprises depuis 2000 et un amical à Charleroi (0-0).

En mars 2007, en qualifications pour l'Euro 2008, le Portugal n'avait fait qu'une bouchée d'une équipe belge avec Stijn Stijnen dans les buts. Dans le sillage de Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé et toujours présent 14 ans plus tard, la Seleçao s'était imposée 4-0.

Trois mois plus tard, Jan Vertonghen signait la première de ses 129 caps à l'occasion d'une défaite à Bruxelles (1-2).

Depuis lors, la Belgique et le Portugal se sont retrouvés à deux reprises dans des rencontres amicales. En mars 2016, dans un match initialement prévu à Bruxelles mais délocalisé à Leiria en raison de l'attaque terroriste une semaine plus tôt dans la capitale belge, le Portugal s'est imposé 2-1 malgré un but de Romelu Lukaku sur un centre de son frère Jordan.

La dernière opposition remonte à juin 2018. En pleine préparation pour le Mondial, les deux nations se quittaient sur un partage vierge (0-0). Le 27 mars 2020, les Diables et la Seleçao devaient se mesurer à Doha dans un tournoi triangulaire qui rassemblait également la Suisse. Mais le rendez-vous a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.