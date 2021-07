Le Westhoek souffre de l’absence des touristes britanniques

En 2019, il y a encore eu 90 000 nuitées réservées par des touristes britanniques - l'année dernière à peine 9 000. Cette année, presque rien du tout. Les réservations revenaient tranquillement pour l'été, mais elles sont maintenant annulées en masse à cause des restrictions de voyage.

Les gérants des hôtels et des magasins de souvenirs du Westhoek avaient compté sur le fait qu'ils pourraient à nouveau accueillir de nombreux touristes britanniques (après un an et demi d'absence). D'autant plus que le nombre de touristes belges qui se rendent dans le Westhoek ne peut compenser cette perte.