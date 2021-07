Mort suspecte d’un résident d’une maison de repos à Destelbergen, un pensionnaire presque centenaire arrêté

Un suspect a été interpellé. Il s'agit d'un résident de la maison de repos. L'homme a été présenté au juge d'instruction de Gand lundi soir. Il a été placé sous mandat d'arrêt et transféré en prison", a rapporté le parquet.

On ignore encore ce qui s'est passé exactement dans la maison de repos WZC Kouterhof à Destelbergen (Flandre orientale). La police et le parquet ont été informés lundi de la mort suspecte d'un résident de cette maison de repos.

"Le procureur a saisi le juge d'instruction, qui s'est rendu sur place, en compagnie du médecin légiste, de la police judiciaire et du laboratoire. Mais tant que l'enquête est en cours, aussi bien le parquet que la maison de repos refusent de communiquer. La bourgmestre de Destelbergen, Elsie Sierens (Open VLD), confirme qu'un homme est décédé dans des circonstances suspectes, et qu’un autre résident a été arrêté et placé en détention.