Réserver un siège dans les trains Côte-Express est désormais possible, "jusqu’à 15 minutes avant le départ"

Les samedi 5 et dimanche 6 juin derniers, la SNCB avait introduit pour la première fois de tels trains express côtiers directs au départ de quatre villes du pays vers Blankenberge, La Panne, Knokke et Ostende, sans aucun arrêt intermédiaire. Les voyageurs pouvaient réserver une place via le site web de la SNCB pour 1 euro en plus du prix normal du billet, s'assurant de la sorte d'y avoir un siège.

Il s'agissait d'un projet pilote visant à déterminer s'il était possible d'introduire structurellement des trains avec réservation à destination et en provenance de la côte durant l'été. Le test s'est avéré être un succès, tant sur le plan opérationnel qu'en termes de satisfaction des clients, relève l'entreprise ferroviaire.

Plus de 1.000 voyageurs ont réservé leur place, et selon une enquête menée auprès d'eux, les clients sont satisfaits. Quelque 90% d'entre eux ont attribué une note d'au moins 7 sur 10 à ce service, avec aussi un taux de satisfaction de 94 % pour l'expérience à bord du train.