La majorité des personnes qui refusaient de se faire vacciner a finalement changé d’avis

Même les vrais réfractaires au vaccin se sont radoucis ces derniers mois. Plus de 6 sur 10 sont passés du refus au doute et même du doute à l'enthousiasme pour le vaccin entre janvier et avril et entre avril et juin. Près de la moitié de ce groupe initialement réticent a déjà été vacciné.

Le professeur de psychologie Maarten Vansteenkiste parle de chiffres "très encourageants". "Et la volonté de se faire vacciner chez les -35 ans (le groupe qui sera concerné dans les prochaines semaines, ndlr) est également élevé voire très élevé."

Près de 3 personnes sur 4 (73 %) âgées de 35 ans et plus se disent prêtes à accepter un vaccin. "Et si nous regardons l'échantillon total, nous arrivons à 82 % des -35 ans déjà vaccinés ou très désireux de se faire vacciner. L'évolution positive que nous avons constatée chez les adultes plus âgés se poursuit chez les jeunes adultes."