A Gand, 1.700 personnes ont fait la file pour profiter d’un surplus de vaccins

Mais comment se fait-il qu’il y ait tellement de vaccins en trop à Gand ? "Cette semaine, 41.000 vaccins ont été livrés à la ville, ce qui est vraiment beaucoup", expliquait l’échevin Rudy Coddens (Vooruit). "En même temps, nous constatons que les gens dans la vingtaine et la trentaine attendent un peu plus longtemps avant de prendre rendez-vous. Cela provient du fait que le second vaccin doit être réalisé fin juillet, si on reçoit le premier ces jours-ci. Et cette deuxième date tombe au milieu des vacances de beaucoup de gens".

Le centre de vaccination appelle les jeunes voyageurs à se faire vacciner néanmoins. "Nous ferons tout ce que nous pouvons pour leur donner une seconde dose après leurs vacances. Nous voulons être aussi flexibles que possible. Nous avons davantage de vaccins maintenant, donc c’est plus facile à réaliser", indiquait encore l’échevin gantois.