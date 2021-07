Bruxelles annonce "la fin de l’ère diesel et essence" d'ici 2035

Ainsi, seules les voitures diesel/hybrides euro 6 pourront encore rouler en 2025 dans la zone à basses émissions de la capitale. En 2028, ne seront plus admis que les véhicules diesel/hybrides de la norme euro 6d. Le délai est un peu plus long pour les véhicules essence/hybride/LPG/CNG: les Euro 3 seront encore autorisés jusqu'en 2027, les Euro 4 jusqu'en 2029 et les Euros 6 jusqu'en 2032.

Les scooters essence seront interdits dès 2025. Ce sera le cas pour les motos et quads en 2028. L'évolution pour les camionnettes et minibus suivra également un schéma de limitation différencié.

L'arrêté adopté jeudi en première lecture par le gouvernement bruxellois confirmant le bannissement des véhicules diesel à partir de 2030 et essence à partir de 2035 comprend aussi feuille de route reprenant une série de mesures d'accompagnement ciblant plusieurs acteurs spécifiques comme les PMR, les petites entreprises et l'autopartage. Des mesures telles qu’un soutien financier, de l’information, une sensibilisation, le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le but étant de mettre à disposition un total de 22.000 bornes d’ici 2035.