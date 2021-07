Flambée soudaine des prix des panneaux solaires

Les prix des panneaux photovoltaïques connaissent une hausse soudaine, des fournisseurs évoquant des augmentations de 15 à 20%, indiquait ce vendredi le quotidien De Tijd. Les délais de livraison sont également rallongés et peuvent atteindre trois mois. En cause, notamment, une pénurie de matières premières et une hausse des prix de transport. Mais la fédération des installateurs est encore davantage inquiète par la perte totale de confiance des clients flamands, à la suite de revirements ces derniers mois dans l’octroi de primes.