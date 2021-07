Produire de meilleurs chiens d’assistance grâce à la génétique

L'Université de Gand et l’association Purpose Dogs utilisent la sélection génétique pour essayer d'augmenter le nombre de chiens d'assistance pour personnes handicapées et de dresser 150 animaux par an. Environ 400 personnes sont en effet sur une liste d'attente. Les premiers résultats montrent que les chiots de première génération qui ont été sélectionnés génétiquement ont 25% de chance en plus de réussir les tests que ceux qui ne le sont pas, se réjouit le professeur de génétique animale Bart Broeckx.