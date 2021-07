Transaction pénale de 50 millions d’euros approuvée dans le dossier Beaulieu

Fin 2016, une transaction pénale d'un montant de plusieurs dizaines de millions d'euros a été conclue entre Beaulieu et l'Inspection Spéciale des Impôts (ISI) au sujet de l'ancienne fraude. La deuxième enquête judiciaire s'est achevée en juin 2018. Le parquet général de Bruxelles a décidé de poursuivre en correctionnelle sept suspects, parmi lesquels Francis De Clerck, alors PDG de Beaulieu, son frère Luc et sa sœur Ann, ainsi que le mari d'Ann, Stefaan Colle. Les autres suspects étaient les partenaires commerciaux libanais et un avocat proche de la famille.

"Au cours de la procédure devant la chambre des mises en accusation, des négociations ont été engagées avec le ministère public à l'initiative de certains suspects", a poursuivi An Schoonjans. "Les négociations ont abouti à un accord entre, d'une part, les membres de la famille en conflit sur l'indemnisation du préjudice et, d'autre part, entre six suspects et le ministère public sur une amende à payer. La nature et la gravité des faits, les montants auxquels se rapportent les délits et la capacité financière des suspects ont été pris en compte dans le calcul de la transaction. Au total, il s'agit d'un montant considérable de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui ira entièrement au Trésor Public", a déclaré la porte-parole du ministère public.