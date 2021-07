Van Quickenborne s’oppose à l’emplacement d’un parc éolien français

La Belgique a élaboré une proposition alternative, pour un lieu de construction plus au nord et des éoliennes un peu moins hautes, mais la France s'en tient au projet original, malgré notamment deux entrevues entre le Premier ministre Alexander De Croo et le président Emmanuel Macron. Cette attitude ne sied guère au ministre belge Vincent Van Quickenborne, qui a désormais saisi la justice. "Sur base de différents avis juridiques, nous contestons la décision d'EMD d'aller plus loin", indique le ministre.

En outre, une plainte a été introduite auprès de la Commission européenne, car la France n'a pas consulté la Belgique au sujet de ce projet. "La Belgique aurait dû être officiellement impliquée lorsque la zone de construction a été désignée. Or cela ne s'est pas déroulé de la sorte", regrette le ministre de la Justice te de la Mer du Nord dans le journal flamand.