Couleur Café organise un nouveau projet, Gate, pendant les week-ends de Tomorrowland annulé

Gate, un terme qui signifie "porte" en anglais, se déclinera sous forme de concerts et DJ-sets, fanfares, expositions, projets artistiques et culinaires sur la zone du Studio CityGate, sur le site industriel d’Anderlecht. De la musique rap, reggae, soul, jazz et funk y est notamment prévue.

La programmation complète et la billetterie seront accessibles le 2 juillet prochain pour l'évènement qui se déroulera du jeudi 26 au dimanche 29 août et du jeudi 2 septembre au dimanche 5 septembre.

Les organisateurs annoncent un accès limité au public, mais que ce dernier pourra faire la fête comme en 2019, avant l’épidémie de coronavirus. C’est-à-dire sans masques et sans distanciation sociale.