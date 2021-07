Le navire Godetia est définitivement rentré au port de Zeebrugge

Pour ajouter encore à la joie du retour à la terre ferme, Ike Rosseel avait décidé de demander son compagnon - le marin Robin Beyens - en mariage (photo). "Après six mois de préparation mentale, j’ai tout de même osé. Je voulais absolument lui offrir un retour à la maison spectaculaire. J’en tremble encore".

Son futur mari a été très touché par la demande. "C’était de toute façon déjà un magnifique retour, mais si en plus on vous demande en mariage, cela complète encore l’événement. Ma période en mer prend fin ici, et j’aurai donc davantage de temps pour ma famille. La demande en mariage ne pouvait donc pas tomber plus à point".