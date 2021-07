Des analyses montrent le respect des seuils de pollution dans des zones résidentielles à Zwijndrecht

Les prélèvements vont également se poursuivre pour avoir une idée plus précise de la pollution ainsi que de ses conséquences pour l'environnement et la santé des populations locales. Il s’agit de réaliser une analyse des risques. L’Agence pour la sécurité de la chaine alimentaire (Afsca) va étudier en quelle mesure les concentrations mesurées pourraient constituer un problème pour les plants et les cultures.

Entretemps, les mesures de précaution décrétées récemment restent d’application, à savoir qu’il est conseillé aux riverains habitant dans un rayon d’un kilomètre et demi de la fabrique 3M de ne pas manger d’œufs de leurs propres poules.

"Pour nous, il est avant tout important de voir si nous ne devons pas prendre des mesures supplémentaires, sur base des analyses qui viennent d’être réalisées"', indiquait encore Karl Vrancken qui suit le dossier PFOS pour le gouvernement flamand.