Le prince Gabriel à bord d’un A400M avec son père, mais il "n’a pas de projets militaires à court terme"

Père et fils sont montés dans les airs à bord de l’avion cargo militaire, pour voler au-dessus du domaine royal de Laeken et se rendre au centre d’entrainement de Schaffen, en passant par Anvers. Ils ont assisté au largage de matériel et au saut de plusieurs paracommandos, depuis 10.000 pieds de hauteur. Dans l’entrée de l’avion, on a pu voir le roi Philippe tenir d’une main ferme l’épaule de son fils, qui le dépasse pourtant maintenant nettement en taille.

Nul doute que ce vol a rappelé au roi la chute libre qu’il avait effectuée en 1985 depuis un avion militaire. Le Palais royal a d’ailleurs rappelé cette expérience en en plaçant les images sur son compte Twitter.